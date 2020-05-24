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محافظات

غلق المتنزهات والحدائق وخلو المواطنين من شوارع الأقصر فى العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 11:34 ص
غلق الشواطئ
غلق الشواطئ
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شمس يونس

التزم المواطنون بمحافظة الأقصر بقرار الحظر الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تنص على وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة ومنع التجمعات وغلق المتنزهات والحدائق العامة طوال فترة إجازة العيد.


وشهدت مراكز ومدن المحافظة غلق تام لكل المحلات والحدائق والمتنزهات والتزام المواطنين بالاحتفال بالعيد داخل منازلهم، وذلك تجنيا لانتشار فيروس كورونا "كوفيد -19".


وقامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمرور على جميع الأماكن العامة والمقابر للتأكد من غلقها، ففى مركز إسنا جنوب الأقصر أكد محمد سليمان رئيس المركز التزام المواطنين بقرى المركز وداخل مدينة إسنا موضحا قيام جميع رؤساء الوحدات المحلية للقرية بالتواجد المستمر فى الشوارع خلال عطلة العيد لرصد أي مخالفات بناء واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، وأيضا الاهتمام بمستوى النظافة ورفع القمامة أولًا بأول.

ووجه رئيس المركز الشكر للمواطنين على التزامهم وأن يعود هذه الأيام علينا وعلى مصر والمصريين بخير وسلام.

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وكان قد أعلن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تنص على وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة ومنع التجمعات طوال فترة إجازة العيد.

غلق المتنزهات والحدائق وخلو المواطنين من شوارع الأقصر فى العيد
غلق المتنزهات والحدائق وخلو المواطنين من شوارع الأقصر فى العيد
غلق المتنزهات والحدائق وخلو المواطنين من شوارع الأقصر فى العيد
غلق المتنزهات والحدائق وخلو المواطنين من شوارع الأقصر فى العيد
غلق المتنزهات والحدائق وخلو المواطنين من شوارع الأقصر فى العيد
غلق المتنزهات والحدائق وخلو المواطنين من شوارع الأقصر فى العيد
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