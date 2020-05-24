مهنئا بعيد الفطر.. تركي آل الشيخ: كل عام ومصر وأهلها الطيبين بخير وأمن

وكتب المستشار تركى آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" قائلا: "كل عام ومصر وأهلها الطيبين بخير وأمن ورخاء وازدهار".

وأصدرت هيئة كبار العلماء بيانا بشأن جواز صلاة سنة عيد الفطر بالمنازل بدون خطبة، و كصلاة أى ركعتين، مع التكبير فى الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بالصلاة، وفى الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى، وحثنا على ذلك، فمن أدى الميسور من العبادة أكرمه الله بكامل الأجر ما دام العذر قد حبسه عن الكمال فيها.