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أخبار العالم

الإمارات تسجل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 11:29 ص
الإمارات تسجل 781
الإمارات تسجل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، الأحد، عن تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ذكرت الوزارة أن الحالات من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

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وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة جراء فيروس كورونا في الإمارات 29.485 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن حالة وفاة جديدة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في البلاد بفيروس كورونا 245 حالة.

وسجلت الوزارة 561 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا 15,056.

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