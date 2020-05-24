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محافظات

محافظ القاهرة: توافر أرصدة كافية من الدقيق والبوتجاز وحملات مكثفة في العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 11:35 ص
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد أن ذلك بعد تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية لتعود كما كانت قبل شهر رمضان، وذلك لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة  إلى توافر أرصدة كافية من الدقيق وأسطوانات البوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات والتنسيق مع مديرية الصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين للقيام بحملات مستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة العيد.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.
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