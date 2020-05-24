توافر السلع والمواد الغذائية ورفع حالة الطوارئ فى إسعاف شمال سيناء

وأكد علي استمرار تشغيل المعارض وسوق الجملة المركزي لبيع السلع والمواد الغذائية للمواطنين بهما بأسعار تقل عن السوق الخارجي ، مع استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق الخارجية لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين ، إلى جانب الحملات المشتركة مع الصحة للمرور على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع الأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات .



ومن جانبه أعلن الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الشئون الصحية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية..مشيرًا إلي إلغاء جميع أجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم، لمواجهة أي حالات طارئة تصل إلى المستشفيات خلال أيام العيد، بجانب توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة بمختلف مستشفيات المحافظة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع 4 جامعات مصرية.



وأعلن الدكتور محمود عامر، مدير عام مرفق إسعاف شمال سيناء، عن رفع حالة الطوارئ بمرفق إسعاف شمال سيناء، واستمرار عمل غرفة العمليات بديوان المرفق بالعريش لتلقي بلاغات المواطنين علي مدار الساعة..مؤكدًا علي توزيع سيارات الإسعاف علي المحاور والطرق الرئيسية علي مستوي المحافظة لمواجهة أية طوارئ طوال أيام العيد.



بدوره أكد الشيخ محمد يونس مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء عن إستمرار إغلاق المساجد خلال عيد الفطر المبارك ، بناء علي توجيهات وزارة الأوقاف لمنع التجمعات دفعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.





أعلن فتحي راشد ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخليةب شمال سيناء ، أنه تم توفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد ، إلى جانب توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها في الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاي وزيت وسمن وغيرها من السلع والمواد الأساسية والغذائية.أضاف راشد، أنه تم توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي، بجانب تشغيل المخابز طوال أيام العيد، والعمل على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة ونشر فرق مراقبة الأسواق..اقراء ايضا..