كوريا الجنوبية تعيد أكثر من 30 ألفاً من مواطنيها في الخارج بسبب كورونا

أكد مسؤول رئاسي بارز في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن حوالي 30 ألف كوري جنوبي يعيشون في الخارج عادوا إلى ديارهم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العديد من دول العالم.





وقال نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي يون جيه-كوان (في تصريحات نقلتها وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية) إنه حتى يوم أمس الأول، عاد 30,174 شخص إلى الوطن من 103 دول، ويشمل الرقم المقيمين في الخارج وكذلك الطلاب والمسافرين.





ومن بين المجموع عاد 1,707 أشخاص على متن طائرات مستأجرة، بما في ذلك الطائرات العسكرية، من الصين واليابان وإيران وبيرو وإيطاليا وإثيوبيا ودول أخرى .





وأضاف يون أن الحكومة تشاورت مع الدول الأخرى لترتيب رحلات جوية مؤقتة بواسطة شركات طيران خاصة لإعادة مواطنيها إلى الوطن.

وذكر أن حوالي 773 كوريا جنوبيا من 48 دولة عادوا إلى بلادهم باستخدام رحلات مؤقتة رتبتها الحكومات الأجنبية، بينما استخدم 439 أجنبيا من 23 دولة رحلات رتبتها كوريا الجنوبية خلال تلك الفترة .





وبلغ عدد اليابانيين الذين عادوا إلى ديارهم باستخدام الرحلات التي رتبتها الحكومة الكورية 250 شخصًا عادوا من 13 دولة، في حين عاد حوالي 100 كوري جنوبي إلى وطنهم من 13 دولة باستخدام الرحلات التي نظمتها الحكومة اليابانية.