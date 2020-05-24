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رياضة

الفيفا يهدد الرجاء المغربي بعقوبة قاسية

الأحد 24/مايو/2020 - 11:59 ص
حميد أحداد لاعب الرجاء
حميد أحداد لاعب الرجاء
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محمد السعيد
هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" نادي الرجاء المغربي بتوقيع عقوبة قاسية عليها، حال عدم سداد مستحقات لاعبه الكونغولي السابق ليما مابيدي، خلال 45 يوما.

وذكرت موقع " لو 360 سبورت" المغربي، أن الفيفا هدد نادي الرجاء المغربي بحرمانه من التعاقدات لمدة 3 مواسم وخصم نقاط من رصيده في مسابقة الدوري، حال عدم التزامه بدفع كامل مستحقات لميا مابيدي المالية، البالغة 2 مليون و750 ألف درهم خلال 45 يوما.

وأضاف الموقع، أن مابيدي سبق وأن حاول الاتصال ببعض مسؤولي الرجاء للوصول إلى حل بشأن أزمة مستحقاته الملية، إلا أن مسئولي الرجاء لم يردوا عليه.

ويعاني نادي الرجاء من أزمة مالية، بسبب، بسبب توقف النشاط الكروي مؤخرا في المغرب، بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن الرجاء هو منافس فريق الزمالك في الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي أعلن الكاف مؤخرا، تأجيله لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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