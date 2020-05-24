ضابط بالجيش الليبى يشيد بـ الاختيار: الغزو التركي لم يمنعنا من مشاهدة المسلسل





ونشر الصابر تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وكتب:





‏‎"#الاختيار للأمانه كان افضل مسلسل عربي مبني على قصه".





وقال: "رغم وجودنا في محاور طرابلس في احد محور الجيش الليبي ضد الغزو التركي الغاشم لم يمنعنا ان نشاهد هذا الانجاز العظيم الحقيقي الذي ابهرنا جميعآ".





واختتم عقيلة الصابر قائلا: " سلام عليك و اطاب الله ثراك كما استطبنا بريحانك و لقاء نتمناه معك و مع من تجاورهم".





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وتدور أحداث مسلسل "ا لاختيار " حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش



#الاختيار للأمانه كان افضل مسلسل عربي مبني على قصه رغم وجودنا في محاور طرابلس في احد محور الجيش الليبي ضد الغزو التركي الغاشم لم يمنعنا ان نشاهد هذا الانجاز العظيم الحقيقه الذي ابهرنا جميعآ

سلام عليك و اطاب الله ثراك كما استطبنا بريحانك و لقاء نتمناه معك و مع من تجاورهم

🇪🇬🇱🇾 pic.twitter.com/Fa08WxXBTE — عقيله الصابر (@Bosebr) May 24, 2020