AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ضابط بالجيش الليبى يشيد بـ الاختيار: الغزو التركي لم يمنعنا من مشاهدة المسلسل

الأحد 24/مايو/2020 - 01:45 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
أشاد عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي عقيلة الصابر بمسلسل "الاختيار"، الذى يوثق حياة الشهيد البطل أحمد صابر منسى.

ونشر الصابر تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وكتب:

‏‎"#الاختيار للأمانه كان افضل مسلسل عربي مبني على قصه".

وقال: "رغم وجودنا في محاور طرابلس في احد محور الجيش الليبي ضد الغزو التركي الغاشم لم يمنعنا ان نشاهد هذا الانجاز العظيم الحقيقي الذي ابهرنا جميعآ".

واختتم عقيلة الصابر قائلا: "سلام عليك و اطاب الله ثراك كما استطبنا بريحانك و لقاء نتمناه معك و مع من تجاورهم".

اقرأ أيضا: 

وتدور أحداث مسلسل "الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليبيا.. تجدد القتال جنوب طرابلس رغم الدعوات الأممية

الجيش الليبي يكبد ميليشيات تركيا خسائر فادحة

الجيش الليبي يقتل ويأسر مرتزقة سوريين في طرابلس.. فيديو

عملية خاصة للجيش الليبي تنجح في القبض على 12 مسلحًا من الوفاق

ترشيحاتنا

محبو ريم سامى يحتفلون بزفافها علي «حمادة»: «دي أحلى عروسة ولا إيه».. صور

كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد ؟

الدوري الإنجليزي.. إصابة لاعب في بورنموث بفيروس كورونا

سلطنة عمان تسجل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بعد إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. نسرين إمين: برجاء الدعاء بالشفاء العاجل

أخطاء يقع فيها قائدو السيارات تسبب أعطالا كثيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الشبيكة .. سالي عبد السلام تتألق بإطلالة مختلفة في عيد الفطر

10 فوائد مذهلة لـ الكاجو

شاهد .. أول سيارة تخرج من مصانع رنج روفر بعد عودة الإنتاج .. صور