الجيش الأبيض.. تحية من وزارة الثقافة لأبطال الطواقم الطبية المصرية.. فيديو

كليب غنائى جديد تقدم خلاله تحية إعزاز للطواقم الطبية فى مختلف ربوع مصر، تقديرا لجهودهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ويعبر عن مشاعر الامتنان العامة تجاههم. طرحت وزارة الثقافة





الكليب بعنوان الجيش الأبيض ومن إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، أداء كورال مركز تنمية المواهب ببورسعيد التابع للإدارة العامة للمواهب بالإدارة المركزية للشئون الثقافية، كلمات عبده الزراع، ألحان بدوي عبد الدايم، توزیع محمد نصر ومن إخراج محمد ربيع ويضم لمحات ومشاهد من العمل المتواصل للفرق الطبية لعلاج المصابين بالفيروس المستجد.





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