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حوادث

خامات مجهولة.. ضبط 35 ألف قطعة شوكولاتة بمصنع حلويات بالقليوبية

الأحد 24/مايو/2020 - 12:57 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص تابع لأحد مصانع الحلويات بالقليوبية وبحوزته سلع غذائية مجهولة المصدر.
 
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسئول عن مخزن غير مرخص تابع لأحد مصانع الحلويات الشرقية كائن بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية "الشوكولاتة، شرائح الأناناس"، مستخدمًا خامات مجهولة المصدر، وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها بعض الأسماء التجارية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتحرى عنه، وضُبط بحوزته (1,540 طن) سلع غذائية عبارة عن (سجق، جبن موتزريلا) مجهولة المصدر (مستلزمات إنتاج)، و(35200 قطعة) سلع غذائية (شيكولاته، شرائح أناناس) مدون عليها إسم تجارى (منتج نهائى). 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى واستغلال السلع.
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