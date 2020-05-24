رئيس مدينة القناطر الخيرية: نحمد ربنا على التزام المواطنين في العيد

أكد اللواء ضياء الدين عبد الحميد، رئيس مدينة القناطر الخيرية، أن هناك التزاما وانضباطا من المواطنين واحتراما لتعليمات وقرارات مجلس الوزراء خلال فترة العيد، معقبًا: "نحمد ربنا على التزام المواطنين".





وقال "عبد الحميد"، من خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك إغلاقا للكورنيش والحدائق والمتنزهات وجميع المناطق العامة، منوها إلى أن المواطنين يلتزمون منازلهم، ولم يتم رصد أي مخالفة حتى الآن.





وأضاف رئيس مدينة القناطر الخيرية، أنهم مستمرون في أعمال التعقيم والتطهير منذ ظهور جائحة كورونا وحتى الآن، وتم التنبيه على المواطنين بخطورة الخروج والزحام خلال عيد الفطر.





وتابع: "إننا نحاول الاستمرار فى عملية التطهير والتعقيم منذ بداية الجائحة وحتى الآن"، لافتا إلى ضرورة الالتزام لأن كسر الحظر فيه ضرر على صحة المواطنين.



