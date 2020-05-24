AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس مدينة القناطر الخيرية: نحمد ربنا على التزام المواطنين في العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 01:29 م
الكورنيش بلا زوار
الكورنيش بلا زوار ايام العيد
Advertisements
ريهام فيكتور
أكد اللواء ضياء الدين عبد الحميد، رئيس مدينة القناطر الخيرية، أن هناك التزاما وانضباطا من المواطنين واحتراما لتعليمات وقرارات مجلس الوزراء خلال فترة العيد، معقبًا: "نحمد ربنا على التزام المواطنين".

وقال "عبد الحميد"، من خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك إغلاقا للكورنيش والحدائق والمتنزهات وجميع المناطق العامة، منوها إلى أن المواطنين يلتزمون منازلهم، ولم يتم رصد أي مخالفة حتى الآن.

وأضاف رئيس مدينة القناطر الخيرية، أنهم مستمرون في أعمال التعقيم والتطهير منذ ظهور جائحة كورونا وحتى الآن، وتم التنبيه على المواطنين بخطورة الخروج والزحام خلال عيد الفطر.

وتابع: "إننا نحاول الاستمرار فى عملية التطهير والتعقيم منذ بداية الجائحة وحتى الآن"، لافتا إلى ضرورة الالتزام لأن كسر الحظر فيه ضرر على صحة المواطنين.

ووجه كل الشكر والاحترام إلى المواطنين الملتزمين أو المنساقين وراء سماع الأوامر والحرص على اتباع جميع الإجراءات والقوانين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

20 محضر غلق لـ محلات سايبر ومقاهي مخالفة فى القليوبية

الأمن يحرر محاضر لخارقي حظر التجول في القناطر.. فيديو

لمنع تفشي كورونا.. الأمن يفض 3 تجمعات لأداء الظهر جماعة بـ القليوبية

للمرة الأولى في شم النسيم.. حدائق القناطر الخيرية تخلو من الزائرين.. فيديو وصور

حضرت كورونا وغاب المواطنون .. شم النسيم بلا احتفالات وغلق الكورنيش والحدائق

كورونا يحظر شم النسيم هذا العام.. حضر المسئولون وغاب المواطنون.. الحدائق مغلقة بالأقفال والأهالي في منازلهم

ترشيحاتنا

سلطنة عمان تسجل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نمبر وان.. نجم مسرح مصر يسخر من محمد رمضان

وزارة الأوقاف تعلق على فيديو «نبروه» المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي

في صفحتها الأولى.. نيويورك تايمز تخلد ضحايا كورونا بـ أمريكا

شفاء محافظ الدقهلية من فيروس كورونا

بعد إعلان إصابتها بكورونا.. زينة لمتابعيها: ادعوا لـ رجاء الجداوي أرجوكم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الكرانيش.. منة فضالي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد ؟

بفستان أحمر .. كارول سماحة تتألق في أول أيام عيد الفطر