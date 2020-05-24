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سيارات

ما هو أفضل زيت يناسب محرك سيارتك فى الصيف

الأحد 24/مايو/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تلعب زيوت المحركات او الماتور دورًا مهمًا في استمرار عمر المحرك وإطالة فترة خدمته فى سيارتك، وهي شبيه بذلك الدور الذي يقوم به الدم في الكائنات الحية.

مع دخول فصل الصيف وشدة حرارة الجو تصبح الحاجة ماسة لمعرفة زيت المحرك المناسب لمحرك سيارتك حتى يتحمل هذه الحارة ويعطي اداء اقوى .

وخلال السطور القادمة نوضح نوع الزيت المناسب لمحرك السيارة خلال فصل الصيف او اثناء الموجات الحارة .

أولا :  لابد من الرجوع لكتالوج السيارة لأنه يحتوي كتالوج السيارة على جميع المعلومات التي تخص السيارة من قبل الشركة المصنعة، ومنها نوع الزيت المناسب ودرجة لزوجته ورقمه، وهي حسب البيئة المصدرة لها السيارة.

ثانيا : لابد من التنبه  للأرقام والحروف المكتوبة على الزيت حيث تقوم شركات الزيوت بوضع أرقام وحروف على العبوات لتبين نوعية الزيت ودرجة لزوجته ومناسبته لفصول السنة من الأجواء الحارة والباردة.

ثالثا : يوجد 5 فئات للزوجة (20, 30, 40, 50, 60)، ويتم تصنيف الزيوت من خلالها، وهي تدل على أعلى درجة حرارة يمكن للزيت أن لا يفقد لزوجته فيها، في حين أن الرقم في 5W أو 10W يعني أقل درجة حرارة يمكن أن يعمل فيها الزيت دون أن يتجمد، أما W فهي تعني الشتاء.

رابعا : بالنسبه للسيارات القديمه نسبيا او المشتراه مستعمله قد يتساءل البعض عن كيفية اختيار الزيت المناسب لها ، فلابد من اختيار الزيت من حيث اللزوجة حسب جمعية مهندسي السيارات الأمريكية جمعية مهندسي السيارات (SAE)، وفئات الزيوت من حيث الجودة (الاداء) حسب معهد البترول الامريكي API (معهد البترول الامريكي) .

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