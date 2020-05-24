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رياضة

من داخل منزله.. محمد صلاح يحتفل بعيد الفطر المبارك.. شاهد

الأحد 24/مايو/2020 - 01:15 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول " أرشيفية"
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محمد السعيد
احتفل النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بحلول عيد الفطر المبارك، من داخل منزله بإنجلترا.

ونشر محمد صلاح صورة لبعض البلالين داخل منزله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مع وجود لافتة على الحائط مكتوب عليها: "عيد مبارك".

وكان محمد صلاح عاد إلى تدريبات فريق ليفربول بنهاية الأسبوع الماضي، بعد أكثر من شهرين من توقف تدريبات الفريق الإنجليزية، بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن الحكومة الإنجليزية، منحت رابطة البريميرليج، مؤخرا الضوء الأخضر، لاستئناف مسابقة الدوري الإنجليزي، بداية من شهر يونيو المقبل.

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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