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سيارات

ترامب يرفض ارتداء قناع للوقاية من كورونا داخل مصنع فورد للسيارات

الأحد 24/مايو/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيديو جديد يوضح  رفض ارتداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القناع أثناء زيارته لمصنع  شركة فورد للسيارات بولاية ميشيجان الأمريكية .

وظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتحدث اعلى المنصة داخل مصنع فورد بدون ارتدائه القناع لحمايته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كتب المدعي العام في ميشيغان رسالة مفتوحة إلى الرئيس تحثه على ارتداء القناع أثناء زيارته مصنع قطع الغيار لشركة فورد في مدينة يبسيلانتي بولاية ميشيغان، وهو موقع لديه سياسة تتطلب أقنعة.

وعند التحدث مع الصحفيين في الموقع، ذكر ترامب أنه ليس من الضروري بالنسبة له أن يرتدي القناع في المنطقة الإعلامية، وقال إنه ارتدى واحدًا في وقت سابق.

وقال ترامب: "كان لدي واحد من قبل. ارتديت واحدة في هذه المنطقة الخلفية"، وأضاف: "لم أرغب في منح الصحافة متعة رؤيتها"، مضيفًا أنه كان يرتدي نظارات واقية. وشرع في سحب قناع يحمل علامة البيت الأبيض من جيبه، معلنًا بفخر أنه يناسبه جيدًا.

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