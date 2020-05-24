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محافظات

محافظ الإسماعيلية: إجراءات عيد الفطر تصب في مصلحة المواطن

الأحد 24/مايو/2020 - 01:54 م
محافظ الاسماعيلية:
محافظ الاسماعيلية: اجراءات عيد الفطر تصب في مصلحة المواطن
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انجي هيبة
أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بعيد الفطر المبارك والتي اتخذها مجلس الوزراء تصب جميعها لصالح المواطن.

وأضاف: "فرصة بمناسبة عطلة العيد نلتزم بالتباعد والإجراءات الصحية وأتمنى أن تنخفض نسبة الإصابة بالفيروس بعد قضاء الإجازة وأن يعود الهدوء النفسي للشارع المصري".

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ووجه الشكر لمواطني الإسماعيلية لالتزامهم بإجراءات الحظر مشيرا إلى أن الإجراءات بعيدة عن تقاليدنا بالاحتفال بعيد الفطر ولكنها فرصة لعودة الحياة تدريجيا مرة أخرى.

كما أكد على دور مديرية الأمن على إعادة الانضباط للشارع الإسمعلاوي ومشاركتها لالتزام المواطنين بإجراءات الحظر.

كما وجه الشكر للجيش الثاني الميداني، مشيرا إلى دوره في تقديم الدعم الدائم للجهاز التنفيذي بالإسماعيلية ومواطنيها من خلال المشاركة في حملات التعقيم والتطهير.
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