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برلمان

الرسوم الجديدة على السلع وفقا لقانون تنمية الموارد

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:59 ص
السلع
السلع
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عبد الرحمن سرحان
 في إطار مساعي الدولة للوفاء  بألتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الاقتصادية الأخيرة، وافق مجل النواب على تعديل القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ومن ضمن الرسوم التي تم فرضها هي:

الشراء من الأسواق الحرة
حدد  (2%) من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وذلك بواقع (12%) من المبالغ المدفوعة على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارتى الثقافة والشباب والرياضة وقطاعاتهما لنشر الوعى الثقافى والرياضي.
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