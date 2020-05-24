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أخبار العالم

توزيع الطعام وصلاة افتراضية.. أكبر مساجد الولايات المتحدة يحتفل بعيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 02:52 م
مسجد المركز الإسلامي
مسجد المركز الإسلامي الأمريكي بولاية ميشيجان
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أحمد محرم
اصطفت منذ الصباح الباكر طوابير طويلة من السيارات في الطريق إلى مسجد المركز الإسلامي الأمريكي، الواقع في مدينة ديربورن بولاية ميشيجان، وقضت الشرطة ساعات عدة في تنظيم صفوف السيارات المتجهة إلى المسجد.

وبحسب موقع "ديترويت نيوز"، أصرت إدارة المسجد على الاحتفال بعيد الفطر المبارك وإحياء أجوائه، في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، ومع الالتزام بها.

واصطفت طوابير طويلة من سيارات متطوعين مسلمين من رواد المسجد لحمل وجبات طعام أعدها المسجد لتوزيعها على السكان القابعين في منازلهم تنفيذًا لتعليمات التباعد الاجتماعي.

وأضاف الموقع أن 50 متطوعًا أعدوا أكثر من 1500 وجبة غذائية لتوزيعها بالسيارات على سكان مدينة ديربورن من الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ظروف المعيشة الضيقة بسبب إجراءات الإغلاق العام.

ومن المقرر أن يقيم المسجد "صلاة عيد افتراضية" عند الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، كما نشر المسجد في محيطه عرائس كبيرة لشخصيات كارتونية محببة لدى الأطفال لإضفاء جو من المرح وإدخال البهجة إلى نفوس الأطفال القادمين مع ذويهم للمشاركة في التطوع بتوزيع الطعام.

ونقل الموقع عن مدير المركز الإسلامي الأمريكي مازن شهاب تأكيده أن "فيروس كورونا لن يحطم معنوياتنا، وبالرغم من أننا لا نستطيع الاجتماع والصلاة والاحتفال معًا، فإن مجتمعنا متماسك وقوي. إن ديننا يجمعنا وهدفنا الرئيسي هو الحفاظ على أبناء مجتمعنا آمنين وأصحاء بينما نحتفل على نطاق محدود".

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