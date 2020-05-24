استمرار أعمال رش وتطهير الشوارع والمنشآت بمدن ومراكز البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة -محافظ البحيرة، على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كل الجهات المعنية مع تكثيف تلك الحملات مع إجازة عيد الفطر المبارك واستغلال خلو الشوارع من المارة بامتثال المواطنين لقرار حظر التجول.





وذلك لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

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وتمكنت حملات التعقيم اليومية التى تنفذها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق إدارة البيئة وكل الجهات المعنية من رش وتعقيم وتطهير المنازل والشوارع بقرية زاوية حمور التابعة لقرية طيبة بالدلنجات من خلال فريق المستوطنة ومبنى الوحدة المحلية والحملة الميكانيكية بمدينة الرحمانية.





كما تم رش الشوارع والطرق والمداخل بنطاق قرية البلاكوس بمركز كوم حمادة والتوابع من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض بالصحة بالتنسيق مع الوحدة المحلية ورش وتطهير قرية شرنوب بمركز دمنهور وتطهير وتعقيم ١٣ قطاعا بمنطقة الشونة وشارع عبدالواحد فهمي وبعض القري من نجع الميري وخط مشروع أباظة بحوش عيسى.





وقامت مديرية الطب البيطرى برش وتطهير بعض المنازل والمناطق والشوارع المحيطة بقرى على باشا بأفلاقة ودنشال والعوجا.