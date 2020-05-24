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محافظات

جروب الخير يتبرع بـ محطة مياه لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الشيخ

الأحد 24/مايو/2020 - 03:16 م
وحدة الغسيل الكلوي
وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلن الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، اليوم، الانتهاء من أعمال محطة مياه لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفي كفر الشيخ العام، مشيرًا إلى أن المحطة الجديدة تخدم 60 ماكينة غسيل كلوي.

وقال أبو سمرة، تقدم نقابة أطباء كفر الشيخ بالأصالة عن جميع أطباء المخافظة وجميع مرضي الغسيل الكلوي، شفاهم الله وعافاهم، بجزيل الشكر والعرفان لجروب عمل الخير، ونخص منهم المقدم أحمد درة، لقيامهم بتغطية تكاليف محطة المياه.. جعل الله عملهم هذا في ميزان حسناتهم ولهم منا كل التحية والتقدير.

من جانبه، ثمن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، دور المشاركة المجتمعية في تنمية المستشفيات بالمحافظة، مقدمًا الشكر للمجتمع المدني لجهودهم الملموسة في تفعيل المشاركة المجتمعية بقطاع الصحة.

وقال المحافظ، إنه تم تجهيز غرفة لمحطة معالجة المياه لمرضي الغسيل الكلوي بمستشفي كفرالشيخ العام، مشيرًا أن قدرة المحطة 30 ألف لتر/الساعة، وقدرتها تستوعب 32 ماكينة غسيل كلوى.

أشار محافظ كفرالشيخ، أن جهود المجتمع المدني تهدف إلي تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنهم يضربون أروع الأمثلة في المشاركة الايجابية.

جروب الخير يتبرع بـ محطة مياه لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الشيخ
جروب الخير يتبرع بـ محطة مياه لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الشيخ
جروب الخير يتبرع بـ محطة مياه لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الشيخ
جروب الخير يتبرع بـ محطة مياه لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الشيخ
جروب الخير يتبرع بـ محطة مياه لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الشيخ
جروب الخير يتبرع بـ محطة مياه لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الشيخ
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