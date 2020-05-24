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محافظات

بدون تجمعات.. محافظ الإسماعيلية يتفقد الحدائق والمنتزهات والشواطئ فى عيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 03:09 م
محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يتفقد الحدائق والمتنزهات
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انجي هيبة
أجرى اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم، الأحد، جولة  ميدانية على جميع الحدائق والمنتزهات والشواطئ والأندية للاطمئنان على عدم وجود أى شكل من أشكال التجمعات للمواطنيين فى تلك الأماكن حرصا على سلامتهم ودرءا لتداعيات فيروس "كورونا" المستجد. 

رافق محافظ الإسماعيلية خلال الجولة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ واللواء مجدى مصطفى نائب مدير أمن الإسماعيلية واللواء منصور لاشين مساعد مدير الأمن  ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شملت جولة المحافظ ومرافقوه من القيادات تفقد شارع محمد على والطريق الدائرى وحدائق الملاحة ومنطقة نمرة 6 وشاطئ بحيرة التمساح وكورنيش طريق الجيش على بحيرة الصيادين ومنطقة الغابة الشجرية.

وأشاد المحافظ بمدى وعى المواطنيين وتقديرهم واحترامهم للالتزام بقرارات الحظر.

كما أشاد بجهود رجال الأمن والقيادات الأمنية والتنفيذية لتحقيق الهدوء والاستقرار فى الشارع الإسماعيلى.
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