بدون تجمعات.. محافظ الإسماعيلية يتفقد الحدائق والمنتزهات والشواطئ فى عيد الفطر

أجرى اللواء أركان حرب شريف بشارة

اليوم، الأحد، جولة ميدانية على جميع الحدائق والمنتزهات والشواطئ والأندية للاطمئنان على عدم وجود أى شكل من أشكال التجمعات للمواطنيين فى تلك الأماكن حرصا على سلامتهم ودرءا لتداعيات فيروس "كورونا" المستجد.