استعدادا لعودة النشاط.. وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الجزيرة.. صور

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية في مركز شباب الجزيرة ، للوقوف على آخر الاستعدادات التي يقوم بها المركز من أجل عودة النشاط تدريجيا في يونيو المقبل طبقا لقرارات مجلس الوزراء.









وتضمنت الجولة تفقد مبنى الأنشطة، والمبنى الإداري بالمركز، بالإضافة إلى العيادة الخاصة بالمركز والتجهيزات التي تتم داخلها.









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واطمأن وزير الرياضة على استعداد العيادة التام للتعامل مع مختلف الحالات، وتوفير الأدوات الخاصة بالكشف الطبي والمعقمة جيدا، وكذلك العمل على توفير غرفة عزل مؤقتة في حالات الضرورة.









كما قام وزير الرياضة بجولة في صالة الاسكواش و ملاعب التنس داخل مركز شباب الجزيرة للوقوف على أعمال التطوير التي تجري في الصالة وملاعب التنس ومتابعتها، مؤكدًا أهمية الصيانة الدورية للملاعب والصالات للحفاظ عليها.









وأكد صبحي أهمية التنسيق مع اللجنة الطبية التي تم تشكيلها مع وزارة الصحة، مشددًا على التعميم على جميع مراكز الشباب في مصر والأندية بالكود والإجراءات التي سيتم اتباعها في المراحل القادمة، خاصةً أنه من المقرر أن يتم البدء تدريجيا في التشغيل في منتصف يونيو المقبل، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للمحافظة على أمن وسلامة مرتادي المركز، وكذلك باقي مراكز شباب وجميع الأندية على مستوى محافظات الجمهورية.









رافق وزير الرياضة أثناء الجولة أشرف البجيرمي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، ووكلاء الوزارة رمزي هندي ومصطفى منصور وأحمد عفيفي والكابتن سمير عبد ربه، المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة.



