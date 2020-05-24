جيهان جادو تكتب: ليس لكل أزمة نهاية

لقد عاش العالم أجمع هزه كبيرة عصفت باقتصاد كبري الدول جراء تفشي وباء كورونا . ورأينا جميعا بأن الدول ظلت مغلقه علي مدار شهرين كاملين وتوقفت الحياة تماما وخسرت قطاعات هامه في الدول ميزانياتها وتأثرت بشكل كبير من جراء هذه الإجراءات الاحترازية . نعم هي أزمة كبري جدا تعرض لها العالم أجمع تم تسريح العماله وخروجها علي البطاله الوضع صعب في أوروبا وأمريكا كل من هاتين القارتين ضعف اقتصادها بشكل قوي . لكن السؤال ماهي الخطط المستقبلية للنهوض بواقع انهيار اقتصادي للعالم اجمع ؟ . نعلم أن كل ازمه في العالم لها بداية لكن هل تلك الازمه ستكون لها نهاية . من المتعارف عليه ان هناك أزمات في العالم تنتهي بزوال السبب لها . لكن في حقيقة الأمر ان أزمة كورونا التي ضربت العالم ليست ككل الأزمات التي تنتهي بزوال الوباء بل اني أري أن الأزمة لم تبدأ بعد . لا أريد أن أكون متشائمة لكن هناك مؤشرات قويه جدا تنبيء بأن اذا انتهت الازمه الصحيه باختفاء او بتراجع الوباء فإن الانهيارات الاقتصاديه ستبدأ لان الحقيقه هناك العديد من الدول لم تستفيق حتي الان من خطر الجائحة الوبائية . فهي مازالت في مرحلة صدمة الأمر الواقع . لكن ماذا بعد ؟

هناك دول كثيرة أدركت خطورة الوضع فقررت تخفيف الحجر الصحي حتي تستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصادها الذي تم العصف به . وهناك دول تسعي بشكل كبير لإعادة حركة الطيران لان هذا القطاع تم تدميرة بالفعل الفترة الماضيه . لكن ياتري من سيدفع الثمن . انه دوما يقع العبء علي المواطن الذي تحاول دوما الحكومات الزج به في كل ازمه. من سيدفع ثمن دفع عجلة الإنتاج انه المواطن الذي أصبح مطالب بالعمل أكثر من الساعات العاديه للنهوض الإنتاجي. سوف تتضاعف الفوائد وسترتفع الأسعار. كل هذا ليس مهما بقدر ما سيكون العالم مرتعا للحروب الاقتصاديه التي ستحاول كل دوله فرض الهيمنه من أجل البقاء للاقوي . . فليس لكل أزمة نهاية كما نتعتقد.