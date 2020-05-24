د.فتحي حسين يكتب: ثوب العافية من كورونا أهم من ثوب العيد!

كان من الطبيعي أن تزداد إعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد القاتل في مصر بنسبة كبيرة إلى حد ما لم نكن نتمني وجودها والتي وصلت الي ما يقارب الـ 800 حالة في اليوم ما قبل عيد الفطر وهذا ربما يعود لعدم الاستماع الي نداءات نقابة الأطباء الحكومة بتطبيق الحظر الشامل لمدة اسبوع فقط وهو أسبوع يشمل أيام العيد التي يتواجد فيها المواطنون داخل منازلهم لقضاء اجازة العيد في القاهرة ومختلف المحافظات الجمهورية، ولكن الحكومة أعلنت رفضها للحظر الشامل بسبب عوامل اخري لا نعلمها نحن وربما تعلمها الحكومة فقط وسنعلمها نحن لاحقا ولكن الامر كان يتطلب فرض الحظر الشامل اسبوع السيطرة علي الاعداد المتزايدة بدلا من الازدحام لشراء ملابس العيد بأعداد كبيرة في وقت واحد.









ولكن العقل يقول بأن ثوب العافية والنجاة من كورونا أفضل من ثوب العيد وأفضل من التسوق والازدحام في السفر في سيارات مغلقة طوال ساعات وبأعداد كبيرة لا توجد بها تباعد للمسافات ولا اي اجراءات احترازية مفترضة في هذه الايام وبقوة لاسيما أن الاعداد كما قلنا في تزايد مستمر وكان صوت العقل يقول بأن العافية والصحة لابد أن تكون في المقام الاول بدلا من شراء الملابس والاطعمة والتسوق والسفر ! فكان لابد من تحاشي السفر والازدحام بشكل كبير ..







