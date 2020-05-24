1501 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة في قطر تسجيل 1501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 43714.





كما أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل حالتيّ وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23.





وشهدت العاصمة القطرية الدوحة منذ ليل الجمعة احتجاجات لمجموعة من العمال الأجانب، يطالبون بدفع أجورهم، وتحسين ظروفهم المعيشية في ظل ما يمارسه النظام القطري بحقهم.









واعترفت السلطات القطرية بالواقعة، حيث أقرت وزارة التنمية الإدارية والعمل بتجمهر عدد من العمالة الوافدة في منطقة مشيرب بالدوحة امس الجمعة، بسبب التأخر في دفع أجورهم.





وزعمت الوزارة القطرية أنها بدأت تحقيق فوري في الحادثة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مدعية اتخاذ مجموعة من الخطوات لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الاجور في الأيام القليلة المقبلة.





وادعت الوزارة أانها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات التي انتهكت نظام حماية الأجور بالنسبة للعمال.





وقالت الوزارة إنها تهيب بجميع أصحاب العمل والشركات بضرورة اتباع التعليمات بشأن بشأن التزاماتهم القانونية خلال أزمة فيروس كورونا.





وتجمع العمال الأجانب في الدوحة مساء الجمعة مطالبين بدفع أجورهم، حيث أغلق المتظاهرون طرق وشوارع رئيسية في العاصمة احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم.