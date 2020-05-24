عبير صبري بإطلالة جديدة في أول أيام عيد الفطر .. شاهد

شاركت الفنانة عبير صبري صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، في أول أيام عيد الفطر المبارك.





وعلقت على الصورة كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر.





وتألقت عبير صبري بإطلالة تبرز جمال أنوثتها، مرتدية بلوزة باللون الأسود بتصميم الكتف الواحد مع بنطال باللون الأبيض الأنيق.





وتركت عبير صبري خصلات شعرها الأسود كعادتها أعلى الكتف، فهي من الفنانات اللاتي تتميز بتسريحة شعر بسيطة دون تكلف.





وأما من الناحية الجمالية وضعت عبير صبري بعض اللمسات التي تبرز جمال ملامحها بطريقة مميزة، فاستخدمت اللون الوردي في الشفاه، مع وضع الماسكرا في الرموش.





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واستكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الانيقة، فارتدت سلسلة في الرقبة مع الأقراط في الأذن.



