الهدوء يسيطر على شوارع الغربية ليلا في العيد.. شاهد

سيطرت حاله من الهدوء على شوارع وميادين محافظة الغربية تزامنا مع حلول اجازه عيد الفطر المبارك من المواطنين لالتزامهم المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وسيطرت حالة الهدوء علي الشوارع فأصبحت خاوية من المواطنين والمواصلات مع الالتزام بقرار غلق النوادي و الأماكن الترفيهية.





وفرضت قوات الشرطه من مديرية أمن الغربية تحت إشراف اللواء محمود حمزه مدير الأمن كافة أنحاء المحافظة وعلي مداخل ومخارج المحافظة لتطبيق قرار منع التجول بين المحافظات ومتابعة مدي التزام تطبيق الأماكن الترفيهية قرار الغلق.





و تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الغربية من رفع ملاهي مخالفة لقرار الإغلاق بشارع الجلاء التابع لقسم ثان طنطا وتم تحرير محضر بالواقعة.





يذكر ، أنه تم التأكيد على عدم السماح بأي تجمعات للمواطنين في الأماكن الأتية:





الكورنيش بطول ترعة القاصد من كوبرى فاروق وحتى كوبرى مجمع الكليات بطريق محلة منوف، والكورنيش بطول ترعة الملاحة من منزل كوبرى هيلانة بمحلة مرحوم حتى كوبرى نفيا الملاحى، والكورنيش بمدينة كفر الزيات من كوبرى كفر الزيات حتى منطقة بنوفر ، قناطر دهتورة بمدينة زفتى بالإضافة إلى منطقة الكورنيش بزفتى، ومنطقة كورنيش كفرحجازى بالمحلة الكبرى، ومنطقة الكورنيش بمدينة سمنود.





وحرص طارق رحمي، محافظ الغربية، علي مشاركة الأطفال بدار الشابات المسلمات ودار رضوي للأيتام بطنطا، فرحتهم بالعيد وقدم التهنئة لهم، بحضور أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومسئولي مجلس إدارة الدارين.



