AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الهدوء يسيطر على شوارع الغربية ليلا في العيد.. شاهد

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:59 ص
شوارع الغربية
شوارع الغربية
Advertisements
احمد علي
سيطرت حاله من الهدوء على شوارع وميادين محافظة الغربية تزامنا مع حلول اجازه عيد الفطر المبارك من المواطنين  لالتزامهم المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسيطرت حالة الهدوء علي الشوارع فأصبحت خاوية من المواطنين والمواصلات مع الالتزام بقرار غلق النوادي و الأماكن الترفيهية.

وفرضت قوات الشرطه  من مديرية أمن الغربية تحت إشراف اللواء محمود حمزه مدير الأمن كافة أنحاء المحافظة وعلي مداخل ومخارج المحافظة لتطبيق قرار منع التجول بين المحافظات ومتابعة مدي التزام تطبيق الأماكن الترفيهية قرار الغلق.

و تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الغربية من رفع ملاهي مخالفة لقرار الإغلاق بشارع الجلاء التابع لقسم ثان طنطا وتم تحرير محضر بالواقعة.

يذكر ، أنه تم التأكيد على عدم السماح بأي تجمعات للمواطنين في الأماكن الأتية:

الكورنيش بطول ترعة القاصد من كوبرى فاروق وحتى كوبرى مجمع الكليات بطريق محلة منوف، والكورنيش بطول ترعة الملاحة من منزل كوبرى هيلانة بمحلة مرحوم حتى كوبرى نفيا الملاحى، والكورنيش بمدينة كفر الزيات من كوبرى كفر الزيات حتى منطقة بنوفر ، قناطر دهتورة بمدينة زفتى بالإضافة إلى منطقة الكورنيش بزفتى، ومنطقة كورنيش كفرحجازى بالمحلة الكبرى، ومنطقة الكورنيش بمدينة سمنود.

وحرص طارق رحمي، محافظ الغربية، علي مشاركة الأطفال بدار الشابات المسلمات ودار رضوي للأيتام بطنطا، فرحتهم بالعيد وقدم التهنئة لهم، بحضور أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومسئولي مجلس إدارة الدارين.

من جانبه ، منح محافظ الغربية، 500 جنيه عيدية ل 26 بنت بدار الشابات المسلمات للبنات ودار الرضوي للأيتام من صندوق باب الأمل بالمحافظة، معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد، مؤكدًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، بوصفهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع .
الهدوء يسيطر على شوارع الغربية ليلا في العيد.. شاهد
الهدوء يسيطر على شوارع الغربية ليلا في العيد.. شاهد
الهدوء يسيطر على شوارع الغربية ليلا في العيد.. شاهد
الهدوء يسيطر على شوارع الغربية ليلا في العيد.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحمي: أبناء الغربية قدموا نموذجا مشرفا في الالتزام بالإجراءات الاحترازية

رفع درجة الاستعداد لإجازة عيد الفطر في الغربية وتدشين غرف عمليات

سيولة مرورية أعلى كوبرى أكتوبر في أول أيام عيد الفطر .. فيديو

بأمر كورونا .. كورنيش النيل بلا رواد في قنا.. فيديو

أول أيام عيد الفطر.. خلو الحدائق والمتنزهات والميادين من الناس بالغربية.. فيديو

محافظ الغربية: 500 جنيه عيدية الأطفال بدار الشابات المسلمات ورضوي للأيتام

ترشيحاتنا

نانسي زيدان ترسم العقيد أحمد منسي على وجهها في ثوان معدودة.. شاهد

غرق طبيب بشاطئ مينا حشيش بمطروح

تؤدي إلى الوفاة.. احذر ارتداء الكمامة أثناء الركض

19 شهيدا و350 مصابا.. الأطباء تطالب الصحة بسرعة علاج المصابين بكورونا

قراءة سورة البقرة .. الإفتاء تكشف عن فعل عجيب يحدث بعد تلاوتها بالمنزل

تبطل صيام الست من شوال .. الإفتاء تحذر من 7 أفعال شائعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طائرة تتحول الى ليموزين فاخرة.. صور

تؤدي إلى الوفاة.. احذر ارتداء الكمامة أثناء الركض

عود البطل ملفوف.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بالأحمر المكشوف