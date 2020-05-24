غلق منشآت تجارية مخالفة.. محافظ الفيوم يتابع تنفيذ قرارات الحكومة ميدانيا

تفقد، اليوم الأحد، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيو م، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صباح اليوم، عددًا من الشوارع والميادين بمدينة الفيوم، وذلك لمتابعة التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عيد الفطر المبارك.





أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت تفقد ميادين السواقى والمسلة والحواتم، والشيخ حسن، وشوارع بطل السلام وجمال عبد الناصر والبوسطة، بالإضافة الى مناطق البحارى والسلخانة والورشة، وعددًا من الشوارع الجانبية بمدينة الفيوم، للتأكد من عدم وجود تجمعات وكذا غلق الحدائق العامة والمتنزهات والمحال التجارية والمولات، وايقاف وسائل النقل العام.

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خلال الجولة، أشاد محافظ الفيوم بإلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، مناشدًا جموع المواطنين بالبعد عن التجمعات وخاصة خلال إجازة العيد، وإرتداء الكمامات خلال التجول كإجراء إحترازي حرصًا على سلامتهم، مشددًا على المتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات الدولة وتطبيق القانون بكل قوة على المخالفين.





وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الدكتور محمد عماد نائب المحافظ قام بجولتين أمس وصباح اليوم، شملت قرى تلات والعزب بمركز الفيوم، والعجميين وشكشوك بمركز أبشواي، بالإضافة الى الطريق السياحى على بحيرة قارون لمتابعة تنفيذ قرارت الغلق، وعدم وجود أى تجمعات.

كما شملت جولة نائب المحافظ تفقد قريتى سنهور القبلية وفيديمن بمركز سنورس، ومنطقتي الصوفى وشرف الدين بمدينة الفيوم، حيث أسفرت عن غلق محل بيع ألعاب نارية، وعدد 2 مقهى، وكذا 4 كوافير حريمي، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.