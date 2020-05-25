فيديوجراف.. شاب يجمع الناس لصلاة العيد ويفر هاربا

فرضت الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية منذ تفشي فيروس كورونا المستجد لمنع انتشار الفيروس وكان من ابرزها غلق المساجد ومنع اقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جماعات كما اعتاد المصريون.
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فيديوجراف.. كيف كان النبي يحتفل بالعيد؟
وعلى الرغم من شدة التحذيرات خرجت القلة عن القانون وأقام أحد الاشخاص صلاة العيد في أحد شوارع محافظة الدقهلية وجمع الناس لبدء مراسم صلاة العيد .
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي عن الواقعة التي انتشر فيديو مصور لها على السوشيال ميديا لرصدها ورد فعل الشاب الذي أمّ الناس للصلاة عند مرور دورية الشرطة.