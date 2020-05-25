فيديوجراف.. شاب يجمع الناس لصلاة العيد ويفر هاربا

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وعلى الرغم من شدة التحذيرات خرجت القلة عن القانون وأقام أحد الاشخاص صلاة العيد في أحد شوارع محافظة الدقهلية وجمع الناس لبدء مراسم صلاة العيد .



