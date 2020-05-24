إزالة 180 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة في قنا

قال المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، إن حملات الإزالة نجحت في إزالة 14 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمراكز الوقف وقـفط ونقادة ونجع حمادي وقوص بمساحة 4079 متر مربع، وإزالة 148 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة 6 أفدنة و19 قيراطا و18سهما، بالإضافة إلى إزالة 18 حالة مخالفة بناء عشوائي بمراكز قنا وقـفط ونقادة وقوص بمساحة 2271 متر مربع .





وأضاف عبدالباقى، بأن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 357حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 270164 متر مربع، و42 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 73 فدان و2 سهم، و984 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 47 فدان و 1 قيراط و8 سهم، و 133 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 17952 متر مربع.





قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية بالمحافظة، شنت خلال الثلاث أيام الماضية عدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا وقوات مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 177 حالة تعدي .





وأكد محافظ قنا، عدم التهاون مع أي مخالفات وتطبيق القانون بكل شدة وحزم علي المخالفين، لافتًا إلي استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقري المحافظة.

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وأشار محافظ قنا، إلى أنه سوف يتم إحالة المخالفات للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد وفترة اجازة عيد الفطر المبارك ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.

