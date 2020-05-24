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أخبار البلد

تأمين وصيانة ومتابعة .. التفاصيل الكاملة لأعمال السكة الحديد في أول أيام العيد .. صور

الأحد 24/مايو/2020 - 04:12 م
صيانة السكة الحديد
صيانة السكة الحديد
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حمادة خطاب

يتابع المهندس أشرف رسلان رئيس السكة الحديد منذ صباح اليوم، تفعيل الخطط التأمينية التي قام بوضعها قطاعات الهيئة والتي تقوم على تواجد أفراد الأمن الاداري داخل وخارج المحطات والورش بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وتسكين العاملين بمواقع التشغيل وفق نوبتجيات تضمن عدم الاخلاء لمواقع العمل والتواجد بصفة دائمة لتأمين المعدات والممتلكات بالمواقع، ومرور المسئولين لمراجعة عمليات التأمين الإطفائي وخطوط وطفايات الحريق والمتابعة المستمرة لشاشات المراقبة.


كما واصل اليوم عمال السكة الحديد أعمال صيانة السكك واشارات الخطوط،  حيث قامت فرق الصيانة بمناطق الهيئة باعمال معالجة رفايع تثبيت السكة واستكمال الفواقد وتغير التالف وضبط منسوب السكة وازالة الحلفا والحشائش وعمل الصيانه اللازمة لابراج الاشارات .


وتم توجيه جميع فرق الصيانه بتنفيذ اعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية لاجهزة الاشارات والاتصالات علي السكك والابراج وفحص الملفات الارضية وعمل التجارب علي التحاويل والسيمافورات والمزلقانات وأجهزة الاشارات.


كما أقام مهندسو المنشآت فرق صيانة متخصصة بمختلف مناطق الهيئة للاستعداد بالمحطات وازالة اي عوارض تحول دون الوصول للجودة والمظهر اللائق لمحطات السكة الحديد وفق جدول زمني مضغوط بحيث تكون الهيئة جاهزة لاستقبال المسافرين بدءً من يوم السبت القادم بقطارات مجهزة ومستكملة المهمات ومحطات ذات مظهر لائق تتمتع فيها الانارة والمقاعد والمظلات ودورات المياه والمكاتب الادارية بالجاهزية ويتم من خلالها تسخير امكانيات وطاقات الهيئة لخدمة جمهور الركاب.


وعلى جانب آخر قام عمال السكة الحديد داخل ورش الجرارات بإجراء الصيانة الدورية الوقائية بأنواعها للجرارات واصلاح وازالة العوارض للجرارات وفق تعليمات الصيانة الصحيحة الواردة بكتالوجات كل نوع والقيام باعمال التجهيز والاستعداد بالجرارات، ومن داخل ورش العربات يقوم العمال بالاستعداد بالتكييف والانارة وازالة عوارض التكييف وجميع اعمال الصندوق للعربات المكيفة وكذا اعمال الصيانة الدورية واستكمال مهمات العربات المميزة والمطورة.


تأمين وصيانة ومتابعة .. التفاصيل الكاملة لأعمال السكة الحديد في أول أيام العيد .. صور
تأمين وصيانة ومتابعة .. التفاصيل الكاملة لأعمال السكة الحديد في أول أيام العيد .. صور
تأمين وصيانة ومتابعة .. التفاصيل الكاملة لأعمال السكة الحديد في أول أيام العيد .. صور
تأمين وصيانة ومتابعة .. التفاصيل الكاملة لأعمال السكة الحديد في أول أيام العيد .. صور
تأمين وصيانة ومتابعة .. التفاصيل الكاملة لأعمال السكة الحديد في أول أيام العيد .. صور
تأمين وصيانة ومتابعة .. التفاصيل الكاملة لأعمال السكة الحديد في أول أيام العيد .. صور
تأمين وصيانة ومتابعة .. التفاصيل الكاملة لأعمال السكة الحديد في أول أيام العيد .. صور
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