طريقة جديدة لرفع الروح المعنوية.. مستشفى عزل بالأقصر تسمح لمصابى كورونا بممارسة الرياضة.. صور

جاء القرار بناءا على
توجهات الدكتور
السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بـالاقصر للطاقم الطبي ببذل أقصي مجهود واتباع
أحدث الأفكار لمساعدة المرضي علي التعافي ، ويعتبر هذا النشاط بالمستشفي هو المبادرة
الأولي بين نزل ومستشفيات العزل
وتم تنظيم خروج المرضي للتريض علي مراحل
متتالية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الفريق والمرضى أثناء
النزول، لرفع الروح المعنوية للمرضي
بسبب كورونا.. إغلاق الطرق المؤدية للمقابر بالأقصر لمنع الزيارات والتجمعات
وقامت إدارة المستشفي والفريق المعاون، بتطهير
وتنظيف غرف المرضى أثناء فترة التريض لتقليل فرصة تعرض المرضي للروائح النفاذه للمطهرات
ومالها من تأثير علي الجهاز التنفسي لهم.
وأعلن مدير مديرية الصحة بمحافظة الاقصر، عن ارتفاع عدد المتعافين في النزل بنسبة بلغت أكثر من 80% من إجمالي حالات الدخول حتي الآن، موضحًا أن أن معدل خروج حالات التحويل المباشر من مستشفيات الفرز والغير محتاجة إلى عناية طبية خاصة كانت أيضًا أعلي من غيرها بالمقارنة بالحالات الأخري حيث كانت معدلات تعافي حالات الدخول المباشر للنزل لا تستغرق أكثر من أسبوع في معظم الحالات.