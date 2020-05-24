طريقة جديدة لرفع الروح المعنوية.. مستشفى عزل بالأقصر تسمح لمصابى كورونا بممارسة الرياضة.. صور

اعلنت مستشفي عزل المدينة الشبابية بالطود جنوب الاقصر اليوم الاحد ، عن ممارسة نشاط التريض للمصابين بفيروس كورونا " كوفيد -19 " و لادخال البهجة والسرور عليهم فى اول ايام عيد الفطر المبارك

جاء القرار بناءا على توجهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بـالاقصر للطاقم الطبي ببذل أقصي مجهود واتباع أحدث الأفكار لمساعدة المرضي علي التعافي ، ويعتبر هذا النشاط بالمستشفي هو المبادرة الأولي بين نزل ومستشفيات العزل

وتم تنظيم خروج المرضي للتريض علي مراحل متتالية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الفريق والمرضى أثناء النزول، لرفع الروح المعنوية للمرضي

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وقامت إدارة المستشفي والفريق المعاون، بتطهير وتنظيف غرف المرضى أثناء فترة التريض لتقليل فرصة تعرض المرضي للروائح النفاذه للمطهرات ومالها من تأثير علي الجهاز التنفسي لهم.

وأعلن مدير مديرية الصحة بمحافظة الاقصر، عن ارتفاع عدد المتعافين في النزل بنسبة بلغت أكثر من 80% من إجمالي حالات الدخول حتي الآن، موضحًا أن أن معدل خروج حالات التحويل المباشر من مستشفيات الفرز والغير محتاجة إلى عناية طبية خاصة كانت أيضًا أعلي من غيرها بالمقارنة بالحالات الأخري حيث كانت معدلات تعافي حالات الدخول المباشر للنزل لا تستغرق أكثر من أسبوع في معظم الحالات.



