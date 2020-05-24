أخبار الفن .. هؤلاء النجوم خالطوا رجاء الجداوي .. وحقيقة إصابة دينا الشربيني بـ كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

نشر الفنان محمد أنور، نجم فريق مسرح مصر، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهر فيها داخل سيارته، التي كتب عليها مع الخارج «أنور وان»، وهو ما تفهمه بعض المتابعين بأنه يسخر من الفنان محمد رمضان، صاحب شعار «نمبر وان».



