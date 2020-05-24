أخبار الفن .. هؤلاء النجوم خالطوا رجاء الجداوي .. وحقيقة إصابة دينا الشربيني بـ كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.
نشر الفنان محمد أنور، نجم فريق مسرح مصر، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهر فيها داخل سيارته، التي كتب عليها مع الخارج «أنور وان»، وهو ما تفهمه بعض المتابعين بأنه يسخر من الفنان محمد رمضان، صاحب شعار «نمبر وان».
نشرت الطفلة جنا عمرو، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، بعد فترة طويلة من غيابها منذ آخر عمل فني لها قبل 3 سنوات.
علم «صدى البلد» من مصادر موثوقة من صناع مسلسل "لعبة النسيان"، أن الفنانة دينا الشربيني، لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد مخالطتها للفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي أصيبت بالفيروس مؤخرًا.
حالة كبيرة من الجدل، أثيرت بعد إعلان إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.