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سيارات

شاهد.. طائرة تتحول الى ليموزين فاخرة.. صور

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:59 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

يعشق محبو تعديل السيارات كل ما هو جديد فى هذا المجال ، ويبحثون عنه حتى لو كان غريب ومختلف ، ولكن هذه المرة الخيال اصبح حقيقة ، فتم تحويل طائرة خاصة إلى ليموزين مخصصة للسير على الطرقات.

تستعد الطائرة التى تحولت سيارة لموزين للظهور في مزاد mecum الخاص, والذي سيعقد في فترة بين 23-28 من شهر يونيو القادم ، المشروع استغرق ما يقارب العامين من الدراسات و الأبحاث.

شملت التغييرات إزالة أجنحة الطائرة وجعلها  سيارة ليموزين مخصصة للشوارع فقط ، وتزويدها بمحرك V8 سعة 8.1 لتر بقوة 400 حصان والمأخوذ من شاحنة شيفرولية Vortec ،هذا المحرك الضخم قادر على سحب 5,443 كجم ، والوصول الى سرعة قصوى تصل الى 160 كم/س.

وحصلت مقصورة القيادة على مقعد واحد ولوحة عدادات و ناقل حركة من شفرولية. بالإضافة الى وضع 4 شاشات لعرض الكاميرات المتواجدة في جميع أنحاء الليموزين لعرض زوايا رؤية كاملة 360 درجة. أما في الخلف, فوضعت شاشة ضخمة مقاس 42 إنش, نظام صوتي خاص, الكثير من أضواء الـ LED, ونقوش فاخرة للمقاعد.

أما عن المساحة, فإنها تتسع الى 18 شخص بكل راحة ، وسيحصل مالك السيارة الليموزين الجديد على شيفروليه سيلفرادو 2500 HD لقطرها أينما ذهب.

شاهد.. طائرة تتحول الى ليموزين فاخرة.. صور
شاهد.. طائرة تتحول الى ليموزين فاخرة.. صور
شاهد.. طائرة تتحول الى ليموزين فاخرة.. صور
شاهد.. طائرة تتحول الى ليموزين فاخرة.. صور
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