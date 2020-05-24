عبد الناصر في الحسين والسادات في جبال سيناء.. كيف قضى رؤساء مصر صلاة العيد؟

حرص رؤساء مصر على مر العصور على أداء صلاة العيد، ومشاركة المصريين احتفالاتهم بالأعياد، وكان لكل رئيس طقس خاص به في الاحتفال بالعيد يختلف عن سابقه أو خلفه وإن تشابهوا في بعض العادات.





جمال عبد الناصر









الرئيس الراحل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، كان يؤدي صلاة العيد في مسجد الحسين بالقاهرة، وحسب مقطع فيديو نادر نشرته قناة ناصر 56 عبر منصة يوتيوب، فقد صلى الرئيس عبد الناصر عيد الفطر في مسجد الحسين رفقة رجال الدولة عام 1968.

وحرص عبد الناصر على مخالطة المواطنين، والصلاة معهم، وتهنئتهم بعيد الفطر.





السادات









أما الرئيس





أما الرئيس السادات فقد كان يتردد على عدة مساجد لصلاة العيد، فما بين صلاة عيد الأَضحى وسط جبال سيناء عام 1980، وصلاة عيد الفطر عام 1974 في مدينة السويس، وكذلك صلاته في مدينة أبو الكوم في المنوفية، كان يؤدي الرئيس الراحل أنور السادات صلاة العيد.





ولم يخالف السادات طقس سابقه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فحرص أيضا على صلاة العيد في مسجد الحسين بالقاهرة.





حسني مبارك









أما الرئيس الراحل أما الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ، فحرص على صلاة العيد في مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، وسط عدد من كبار قيادات الدولة، وكان التليفزيون المصري يذيع شعائر صلاة العيد بحضور مبارك.





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الرئيس السيسي





وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي – أيضا - على أداء صلاة العيد ومشاركة المصريين احتفالاتهم، وأدى الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر في عامي 2018 و 2019 في مسجد المشير طنطاوي بحضور عدد من قيادات الدولة، ولفيف من ضابط وأفراد القوات المسلحة.







