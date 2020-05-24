اليونان تكشف حقيقة انتهاك الجيش التركي لسيادة أراضيها

كشفت الحكومة اليونانية ، اليوم الأحد، حقيقة الانباء التي تتحدث عن انتهاك نحو 35 جنديا تركيا سيادة أراضيها، واستيلاءهم على مساحة من الأرض على الشريط الحدودي.





وكانت وسائل إعلام يونانية ذكرت أن نحو 35 جنديا تركيا تسللوا حت منطقة ميليسوكوميو التابعة لليونان شرقي نهر إفروس وأقاموا معسكرا تصل مساحته إلى أن نحو 1.6 هكتار ورفعوا العلم التركي وتجاهلوا مطالب الجانب اليوناني بالانسحاب.





ونفت وزارة الخاصة اليونانية صحة هذه الأنباء وأكدت عدم وجود أي قوات أجنبية على الأراضي اليونانية وقالت إنها "أظهرت أنها تعرف كيفية حماية حدود البلاد وأوروبا وحقوقها السيادية".



