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برلمان

برلمانى يطالب بتعويض المتضررين من محور ترعة الزمر

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:00 ص
محور ترعة الزمر
محور ترعة الزمر
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حسن رضوان
طالب النائب عبد الحكيم مسعود عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة تعويض أصحاب العقارات الملاصقة لمحور ترعة الزمر، موكدًا أنهم يستحقون التعويض وذلك لما وقع عليهم من ضرر بعد بناء المحور.

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وقال "عبد الحكيم لـ"صدى البلد"، أن محور ترعة الزمر يعتبر منفعة عامة للجميع وينبغى أن تقوم الدولة بتعويض المتضررين من المحور حتى لا يشعر احد بالظلم، لافتًا الى أن المحور كبير يربط بين المحور الجنوبي والمحور الشمالي، وهو في غاية الأهمية لحركة المرور في هذه المنطقة.

جدير بالذكر أن اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، زف بشرى لأصحاب العقارات الملاصقة لـ محور ترعة الزمر والذي يتم إنشاؤه، مؤكدا أنه تم رصد مبلغ مالي وصل إلى ربع مليار جنيه لتعويضهم ماليا عن هذا الأمر.

وقال نصار، في تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر"، :"مفيش حد سيضار من هذا المحور، وسيتم تعويض الجميع، وهناك 20 ألف متر نزع ملكية واتعمل لهم لجنة، وتم تخصيص ربع مليار جنيه لهم؛ لتعويض المتضررين من المحور الجديد".

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير: "أي حد عايز يتعوض؛ هنعوضه، واللي عايز يقعد براحته، والمخالف مالوش حاجة عندي، وهناك عمارات طِلعت بدون ترخيص، وهي مشكلة قائمة".
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