رئيس حماية المستهلك: تلقي شكاوى المواطنين مستمر خلال أيام عيد الفطر

4- إرسال شكواك إلكترونيًا بالضغط هنا.





5- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.





6- خدمة المواطن رقيب عن طريق واتس آب على رقم 01281661880.



