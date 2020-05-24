رئيس حماية المستهلك: تلقي شكاوى المواطنين مستمر خلال أيام عيد الفطر

أكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك أنه يجري تلقي شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك موضحا أن مركز تلقي شكاوى المواطنين على الهاتف (كول سنتر) أو عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي يواصلون عملهم خلال أيام العيد ويتم إلغاء الأجازات في المناسبات الموسمية.
وتابع عبد المعطي في تصريحات لـ "صدى البلد" أن غرفة العمليات المركزية مستمرة لمتابعة الأسواق وفقا لخطط استثنائية خلال شهر رمضان وكذا خلال أيام العيد.. مطالبا المواطنين بسرعة التقدم بشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك عند التعرض لأي تلاعب أو غش تجاري.
وأضاف راضي عبد المعطي"، أنه بخلاف رقم الخط الساخن 19588 وخدمة "المواطن رقيب" عبر تطبيق الواتساب، فان هناك 7 طرق لتقديم الشكاوى وأنه في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك؛ يمكنك القيام بذلك من خلال إحدى الطرق التالية:
1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).
2- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170
3- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.
4- إرسال شكواك إلكترونيًا بالضغط هنا.
5- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
6- خدمة المواطن رقيب عن طريق واتس آب على رقم 01281661880.
7- تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور.