AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تحديث جديد من واتساب لإنقاذ خصوصية 2 مليار مستخدم.. خطوات استعادة كلمات السر في هواتف اندرويد

الأحد 24/مايو/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


يحتار البعض منا كثيرا إذا نسى كلمات سر عدد من المواقع الخاصة، ويستحيل الأمر إذا لم تكن هذه الكلمات غير منسوخة فى أى مكان آخر، عن طريق كتابتها في مدونة أو محفوظة على جوجل Drive


كشفت تسريبات جديدة أن هواتف سامسونج  Galaxy Note 20 ستقوم بمنافسة هواتف iPhone 12 القادمة، في عدة محاور تشمل حجم الشاشة والتقنيات المستخدمة فى الكاميرا وقدراتها، ومن المقرر أن تصدر الهواتف في الربع الأخير من العام الحالى، بعد تأجيلها لأكثر من مرة، وهو الأمر الذى سيساعد على المنافسة بشكل أكبر.


تقوم شركة جوجل على تطوير تطبيق الرسائل الخاص بها، Google Messages، وذلك لتشمل رسائله تشفيرا كاملا، بحيث تضمن للمستخدمين خصوصية أكبر لحمايتهم من الاختراق.  


نعانى أحيانا من تعطل شبكة الهاتف، أو إشعارات المكالمات التي لا تصل إلينا عندما يحاول أحد الاتصال بنا، وتعتبر قوة إشارة الهاتف الذكي أمرًا متقلبًا، سواء داخل المنزل أو حتى في العمل، ويكون هذا الأمر مربكا ومزعجا عند إجراء بعض المكالمات المهمة. 


يقوم تطبيق المراسلة WhatsApp واتساب بإجراء تحديث جديد يتعلق بتوفير خصوصية أعلى للمستخدمين، وتضمين نظام تشفير قوى للرسائل بعد تعرض التطبيق لعدد من الاختراقات، كان آخرها نشر محادثات المجموعات على جوجل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا| واتساب بلس الأحمر ضد الحظر.. خطوات عليك اتباعها لمضاعفة سرعة الإنترنت.. وكيفية حماية حسابك على تيك توك

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. واتساب يطلق هذه الميزة لمواجهة كورونا..اختراق بيانات 23 مليون مستخدما للعبة شهيرة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تسريبات جديدة تكشف أسعار هواتف iPhone 12 القادمة.. مبيعات الهواتف الذكية تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ 2013

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. فيسبوك يتجسس عليك عبر الهاتف.. وكيفية تفعيل مكالمات الفيديو الجماعية في واتساب

خصوصية وتشفير الرسائل.. تيليجرام يتخطى نصف مليار تحميل على Google Play

جوجل تطلق ميزة جديدة لمستخدمي تطبيق Messages.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أبرزهم عمرو دياب ودينا الشربيني.. تعرف على المخالطين لـ رجاء الجداوي قبل إصابتها بـ كورونا

الداخلية: ضبط ٦ آلاف شخص و٣ آلاف سيارة خالفوا قرار الحظر خلال 24 ساعة

بعد إجرائه تحليل كورونا.. سعر ومواصفات سيارة عمرو دياب العملاقة

أول عمل إرهابي في العيد.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في تفجير بالصومال

أخبار الفن .. هؤلاء النجوم خالطوا رجاء الجداوي .. وحقيقة إصابة دينا الشربيني بـ كورونا

20 مستشفى تبدأ في تقديم خدمات الكشف عن مرضى كورونا بالجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وغير مكلفة.. 10 صور تبرز جمال إطلالات زوجة محمد رمضان

بفستان جديد .. أصالة تستعرض جمالها في عيد الفطر

طريقة عمل بيتزا سي فود للشيف أميرة شنب .. فيديو