أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تحديث جديد من واتساب لإنقاذ خصوصية 2 مليار مستخدم.. خطوات استعادة كلمات السر في هواتف اندرويد

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
يحتار البعض منا كثيرا إذا نسى كلمات سر عدد من المواقع الخاصة، ويستحيل الأمر إذا لم تكن هذه الكلمات غير منسوخة فى أى مكان آخر، عن طريق كتابتها في مدونة أو محفوظة على جوجل Drive .
كشفت تسريبات جديدة أن هواتف سامسونج Galaxy Note 20 ستقوم بمنافسة هواتف iPhone 12 القادمة، في عدة محاور تشمل حجم الشاشة والتقنيات المستخدمة فى الكاميرا وقدراتها، ومن المقرر أن تصدر الهواتف في الربع الأخير من العام الحالى، بعد تأجيلها لأكثر من مرة، وهو الأمر الذى سيساعد على المنافسة بشكل أكبر.
تقوم شركة جوجل على تطوير تطبيق الرسائل الخاص بها، Google Messages، وذلك لتشمل رسائله تشفيرا كاملا، بحيث تضمن للمستخدمين خصوصية أكبر لحمايتهم من الاختراق.
نعانى أحيانا من تعطل شبكة الهاتف، أو إشعارات المكالمات التي لا تصل إلينا عندما يحاول أحد الاتصال بنا، وتعتبر قوة إشارة الهاتف الذكي أمرًا متقلبًا، سواء داخل المنزل أو حتى في العمل، ويكون هذا الأمر مربكا ومزعجا عند إجراء بعض المكالمات المهمة.
يقوم تطبيق المراسلة WhatsApp واتساب بإجراء تحديث جديد يتعلق بتوفير خصوصية أعلى للمستخدمين، وتضمين نظام تشفير قوى للرسائل بعد تعرض التطبيق لعدد من الاختراقات، كان آخرها نشر محادثات المجموعات على جوجل.