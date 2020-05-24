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محافظات

في أول أيام العيد .. مديرية أمن السويس تغلق الكورنيش بالكامل

الأحد 24/مايو/2020 - 05:44 م
مديرية أمن السويس
مديرية أمن السويس تغلق الكورنيش بالكامل
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حسن غنيمة

 نفذت مديرية أمن السويس برئاسة اللواء رجب عبد العال ، مدير الأمن قرار رئيس مجلس الوزارء بإغلاق كورنيش السويس الجديد والقديم الكائنين داخل نطاق حى السويس تنفيذا لقرار الدولة بإغلاق كافة الكورنيشات على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك  للحد من التجمعات للحد من مجابهة فيروس كورونا.


وأشاد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بجهود مدير أمن السويس والأجهزة الأمنية التي تعمل طوال 24 ساعة من أجل تأمين المواطنين وتنفيذ إجراءات احترازية لحماية صحة المواطنين.


وتواجدت قوات الشرطة بمديرية الأمن بمداخل ومخارج الكورنيش والطرق المؤدية له، ومنعت أي تواجد للسيارات أو المواطنين بالكورنيش.


وتفقد مدير أمن السويس والقيادات الأمنية، أماكن تمركز  قوات الشرطة بكورنيش السويس وحدائق الكورنيش وحديقة السويس 1 و 2.



في أول أيام العيد .. مديرية أمن السويس تغلق الكورنيش بالكامل
في أول أيام العيد .. مديرية أمن السويس تغلق الكورنيش بالكامل
في أول أيام العيد .. مديرية أمن السويس تغلق الكورنيش بالكامل
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