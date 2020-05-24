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محافظات

التزاما بقرار مجلس الوزراء.. شواطئ العين السخنة مهجورة أول أيام العيد.. شاهد

الأحد 24/مايو/2020 - 05:51 م
شواطيء العين السخنة
شواطيء العين السخنة
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حسن غنيمة

شهدت شواطئ وقرى العين السخنة بمحافظة السويس، اليوم الأحد، التزاما بقرار رئيس مجلس الوزراء ، باغلاق كافة الشواطئ لمنع التجمعات لمجابهة فيروس كورونا خلال اجازة عيد الفطر المبارك .



وقامت حملة من هيئة التنمية السياحية وشرطة السياحة ومسئولى الشواطئ بالمحافظة للتأكد من التزام القرى والشواطئ بقرار اغلاق الشواطئ  وحمامات السباحة، ومنع تواجد مواطنين داخلها خلال عيد الفطر.



يذكر ان عدد القرى الموجودة بمنطقة العين السخنة 90 قرية سياحية وفندقا، فيما حصلت 4 فنادق علي موافقات باستقبال المواطنين دون استخدام شواطئ بطاقة 25 % .



وأكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أنه لن يسمح لأحد بالنزول إلى الشواطئ بالعين السخنة أو حمامات السباحة ويوجد تنسيق بين جميع الجهات المعنية من أجل التنفيذ



وأشار محافظ السويس، فى تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أن هناك جهودا كبيرة تمت بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن بقيادة اللواء رجب عبد العال مدير الأمن لتنفيذ كافة القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا  ومنع أي أنشطة بحرية كتسيير مراكب أو يخوت وخلافه داخل القرى السياحية والمنتجعات بقطاع العين السخنة  .



وشدد المحافظ  على المرور المستمر على القرى والفنادق السياحية الشواطئ والكورنيش والحدائق العامة والمنتزهات للتأكد من الالتزام بالقرارات من خلال تشكيل لجان وفرق عمل من القيادات التنفيذية لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها حفاظا على صحة المواطنين.

 

التزاما بقرار مجلس الوزراء.. شواطئ العين السخنة مهجورة أول أيام العيد.. شاهد
التزاما بقرار مجلس الوزراء.. شواطئ العين السخنة مهجورة أول أيام العيد.. شاهد
التزاما بقرار مجلس الوزراء.. شواطئ العين السخنة مهجورة أول أيام العيد.. شاهد
التزاما بقرار مجلس الوزراء.. شواطئ العين السخنة مهجورة أول أيام العيد.. شاهد
التزاما بقرار مجلس الوزراء.. شواطئ العين السخنة مهجورة أول أيام العيد.. شاهد
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