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أخبار العالم

وزير الصحة الجزائري: رفع الحظر الصحي أمر لابد منه

الأحد 24/مايو/2020 - 05:38 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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قسم الخارجي
أعلن وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، أن رفع الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، أمر لابد منه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


ويأتي إعلان وزير الصحة مع تسجيل البلاد استقرارًا في حالات الإصابة دون حدوث طفرات مقلقة.


احتفل الجزائريون بأول أيام عيد الفطر المبارك، بدون المظاهر التقليدية للاحتفال.


وخلال أيام العيد زادت السلطات الجزائرية ساعات حظر التجوال المفروض في إطار الحجر الصحي، ليصبح من الساعة 1 ظهرا حتى السابعة من صباح اليوم التالي، مع الحظر الشامل لحركة السيارات والدراجات النارية في كافة الولايات على مدار اليوم.


ولم يتمكن الجزائريون من أداء صلاة العيد في المساجد نتيجة غلقها منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.


ودعا الرئيس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مواطنيه الى الالتزام للتسريع برفع الحظر والعودة للحياة اليومية.

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