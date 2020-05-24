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محافظات

ضبط مطعمين وسيارات نقل ركاب خالفوا قرارات الحظر

الأحد 24/مايو/2020 - 05:53 م
سيارات نقل للركاب
سيارات نقل للركاب خالفت قرارات الحظر
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ايمن رياض
ضبطت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا مطعمين وسيارات لنقل الركاب في أول أيام عيد الفطر المبارك خالفوا قرارات مجلس الوزراء

وشهدت شوارع مدينة مغاغة بالمنيا صباح أول أيام العيد التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتنفيذ تلك الإجراءات والالتزام بها للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

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ومن ناحية أخرى تواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، تنفيذ خطة المحافظة خلال عيد الفطر المبارك، حيث تتابع الوحدة المحلية التزام مواقف السيارات بتطبيق قرارات حظر التنقل وخلوها جميعا من السيارات.

كما تواصل مراكز محافظة المنيا تواصل حملات النظافة ورفع المخلفات في اول أيام عيد الفطر المبارك بالتزامن مع حملات الرش والتطهير، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات وتطبيق كافة الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ مديرية التموين والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، بهدف التصدي للمخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وكلف المحافظ، مديرية التموين بوضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز أثناء عطلة العيد مع الإعلان عن مواعيد التشغيل للمخابز، وتكثيف الحملات التموينية على جميع الأنشطة للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين

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