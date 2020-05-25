برلمانى يطالب بمشاركة المشروعات الصغيرة فى صناعة الكمامات

أشاد ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بإعلان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،عن فتح باب تلقي طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لإنتاج الكمامات المصنعة من القماش وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
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قال "عمارة" لـ"صدى البلد"، إن قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع يهدف لتوفير عدد كبير من الكمامات ذات الجودة العالية والاسعار المناسبة، مشيرًا الى ضرورة السماح لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصناعة الكمامات بالتعاون مع المصانع الكبيرة لتوفير فرص عمل جديد فضلا عن صناعة أكبر عدد من الكمامات التى تساهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان ذلك بعد أن أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،عن فتح باب تلقي طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لانتاج الكمامات المصنعة من القماش وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرةً إلى أن الهيئة ستتولى استيفاء الاجراءات فى أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل فى المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه النوعية من الكمامات، خاصة فى ظل قرار مجلس الوزراء ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيرس كورونا المستجد
وقالت الوزيرة ان الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة ستقوم بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامات القماش للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة والخاصة بتصنيع الكمامات القماش لتوفير اعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك