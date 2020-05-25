AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى يطالب بمشاركة المشروعات الصغيرة فى صناعة الكمامات

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:01 ص
المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة
Advertisements
حسن رضوان
أشاد ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بإعلان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،عن فتح باب تلقي طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لإنتاج الكمامات المصنعة من القماش وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

اقرأ أيضا| 

قال "عمارة" لـ"صدى البلد"، إن قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع يهدف لتوفير عدد كبير من الكمامات ذات الجودة العالية والاسعار المناسبة، مشيرًا الى ضرورة السماح لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصناعة الكمامات بالتعاون مع المصانع الكبيرة لتوفير فرص عمل جديد فضلا عن صناعة أكبر عدد من الكمامات التى تساهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان ذلك بعد أن أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،عن فتح باب تلقي طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لانتاج الكمامات المصنعة من القماش وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرةً إلى أن الهيئة ستتولى استيفاء الاجراءات فى أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل فى المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه النوعية من الكمامات، خاصة فى ظل قرار مجلس الوزراء ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيرس كورونا المستجد

وقالت الوزيرة ان الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة ستقوم بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامات القماش للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة والخاصة بتصنيع الكمامات القماش لتوفير اعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك

من جانبه أوضح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة ستتلقى الطلبات من المصانع الراغبة فى انتاج الكمامات القماش حيث سيتم منح الموافقات خلال 24 ساعة للمنشأت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة (ومستوفاه المستندات المطلوبة) وبالنسبة للمنشأت الراغبة فى دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على ان تقوم الهيئة باجراء المعاينات اللازمة ومن ثم اصدار الموافقة.

 وطالب غازي الشركات الراغبة فى الحصول على موافقات بضرورة استيفاء الطلب المعد لهذا الغرض بمقر الهيئة مع تقديم عدد من المستندات الخاصة بالمنشأة مثل رخصة التشغيل سارية وسجل صناعي وتجاري ساري وبطاقة ضريبية وعضوية سارية باتحاد الصناعات بالاضافة الى توكيل أو تفويض فى حالة الموكل أو المفوض مع اثبات الشخصية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية الصناعية: نتلقى طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية بفروعنا المختلفة

للتسهيل على المستثمرين.. التنمية الصناعية: مد العمل بالرخص والسجلات المنتهية لمدة 15 يوما

التنمية الصناعية تمد العمل بالرخص والسجلات المنتهية لـ8 مايو

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع منتجى الملابس الجاهزة تصنيع الكمامات القماش

وزيرة التجارة والصناعة تعلن فتح باب تلقي طلبات تصنيع الكمامات القماش بهيئة التنمية الصناعية

سؤال برلماني حول تداول كمامات قماش دون موافقة على تصنيعها

ترشيحاتنا

19 شهيدا و350 مصابا.. الأطباء تطالب الصحة بسرعة علاج المصابين بكورونا

حكم صيام الست أيام من شوال .. قولان للعلماء ومكروه عند الإمام مالك

مش أخويا .. ريم سامي: بتعامل مع محمد سامى في اللوكيشن كمخرج.. فيديو

يسرا تبكي على الهواء مع وائل الإبراشي.. اعرف السبب

شهيد ثاني أيام العيد.. الأطباء تنعي محمد الجابري اخصائي الحميات بإمبابة

مشروب مذهل يحارب ضغط الدم ويحافظ على صحة القلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طائرة تتحول الى ليموزين فاخرة.. صور

تؤدي إلى الوفاة.. احذر ارتداء الكمامة أثناء الركض

عود البطل ملفوف.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بالأحمر المكشوف