AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

انتحار لاعب كرة قدم بالرصاص

الأحد 24/مايو/2020 - 06:12 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
انتحر لاعب كرة القدم الصربي السابق، ميليان مرادكوفيتش، يوم السبت داخل إحدى الشقق في بلجراد بعدما أطلق رصاصة في رأسه، وذلك وفقا لما أعلنته وسائل الإعلام الصربية الأحد.


وأشارت صحيفة كورير إلى أن المهاجم السابق صاحب الـ38 عاما انتحر داخل شقة كان قد أجرها ويعيش فيها برفقة خطيبته.


وبدأ مرادكوفيتش مسيرته الاحترافية في مدينة نيس الجنوبية، ومنها انتقل لفريق بارتيزان.


وشارك اللاعب لأكثر من 12 فريقا من بينها أندرلخت وجينت في بلجيكا، وسالزبورج النمساوي وناديي راد وأوه إف كيه بيوجراد، والذي شارك معه في 48 مباراة أحرز خلالها 24 هدفا وأنهى معه مسيرته في عام 2017.


وأكدت صحيفة نوفوستي أن مرادكوفيتش لديه ابن يبلغ من العمر 16 عاما ويلعب أيضا كرة القدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرض الإقامة الجبرية على لاعب اتحاد جدة لمدة 3 أشهر

إبراهيموفيتش يتحدى كورونا ويتدرب مع فريق هاماربي السويدي

أسرار عالمية في صدى البلد.. يوفنتوس وآرسنال رفضا هالاند.. ومدرب تونسي اكتشفه

هالاند يتحدث عن نصيحة والده وحلمه مع بوروسيا دورتموند

حاتم الطرابلسي يكشف عن أصعب لاعب واجهه طوال مسيرة احترافه

ترشيحاتنا

أحترم تعاقداتي.. فضل الله ينفي متابعته لقضية نادي القرن

شفاء محافظ الدقهلية من فيروس كورونا

غمة كورونا ستنكشف.. 7 أمور تنجيك من الفيروس يجهلها كثيرون

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة

لماذا سُمي عيد الفطر بهذا الاسم؟

أول عمل إرهابي في العيد.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في تفجير بالصومال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى الكوليسترول.. فوائد لن تصدقها لتناول دقيق جوز الهند

مايا دياب تتألق بفستان جريء .. شاهد

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور لياسمين عبد العزيز رفقة أحمد العوضي