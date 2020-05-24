المصريون يستحوذون على 66% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين نسبة 66.8%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.7 %و العرب على 4.4 و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 522.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 18.9 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
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و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.7 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 25.9 %و سجل العرب 7.4 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 7373.9 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1476 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 20.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1023 مليون ورقة منفذة على 125 ألف عملية .
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2394 مليون ورقة منفذة على 145 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.
استحوذت الأسهم على 16.66 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 83.34% خلال الأسبوع.