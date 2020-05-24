نشرة المرأة والصحة.. طبيب يكشف نتيجة جديدة للقاح أوكسفورد.. يسرا تتألق بإطلالة جريئة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

و ظهرت اليوم نتيجة جديدة صدمت البعض بأن اللقاح يحمل نسبة نجاح 50 % فقط، وذلك على حسب ما أشار الباحث على الدراسة.

و ظهرت اليوم نتيجة جديدة صدمت البعض بأن اللقاح يحمل نسبة نجاح 50 % فقط، وذلك على حسب ما أشار الباحث على الدراسة.

يساعد تناول فيتامين سى بشكل جيد فى حماية البشرة، والحفاظ على لونها بشكل صحى، كما يعمل على تعزيز مناعتك بشكل قوى، وكشفًا لما قدمه موقع "brightside" إليكم أهم الفوائد التى يحصل عليها الجسم والبشرة عند حصولها على فيتامين سى.





وتظهر الدراسات العلمية أن فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية، مما يعني أنه يلعب دورًا نشطًا في عملية تجديد الخلايا التالفة، وذلك مع الحرص على اتباع نظام غذائي صحي ، وعند تطبيقه مباشرة على الجلد ، فإنه يعزز عملية انتعاش أسرع.





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المرأة





نشرت الفنانة يسرا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وأنيقة.



وأطلت بها يسرا، بفستان طويل ومطعم بمجموعة من الألوان المبهجة التى تبرز عن أناقتها، ويتميز بتفصيلة الأوف شولدر التى تبرز عن جمالها ورشاقتها.



