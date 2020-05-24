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أخبار البلد

القومي للمرأة يشيد بمذيعي extra news بعد ارتدائهم قمصانا تحمل صور شهداء ملحمة البرث

الأحد 24/مايو/2020 - 06:55 م
صدى البلد
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أمل مجدى
اشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى بما قدمته قناة extra news من لفته إنسانية بإرتداء مذيعى القناة  قمصانا تحمل صور شهداء ملحمة البرث أثناء جولاتها الإخبارية.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن  سعادتها وفخرها بإرتداء مذيعى القناة قمصانا تحمل صور شهداء ملحمة البرث فى لفتة إنسانية تبرز التضحيات العظيمة لشهداء الوطن مؤكدة  أن مثل هذه المشاعر النبيلة لإدارة قناة extra news تعبر عن الدور المهني النبيل للإعلام الوطني .


واكد أن يد الإرهاب القبيحة  لن تنال من أمن واستقرار الوطن، ومن عزيمة جنودنا البواسل بل ستزيدهم قوة وصلابة فى حربهم النبيلة ضد الإرهاب لحماية أمن وسلامة الوطن.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسى بالتعازى إلى أسر الشهداء الأبطال، داعية الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ الله مصر وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء.
القومي للمرأة يشيد بمذيعي extra news بعد ارتدائهم قمصانا تحمل صور شهداء ملحمة البرث
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