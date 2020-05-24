عودة عمل البنوك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر في هذا الموعد

والبورصة المصري، اعتبار اليوم الأحد إجازة رسمية بالقطاع المصرفي و سوق المال، بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.

قرر كل من

وقال

؛ إنه تقرر تعطيل عمل البنوك العاملة بالسوق المصرية و هيئة سوق المال اعتبارا من اليوم الأحد.

ومن المقرر ان يعود

و البورصة المصرية يوم الأحد الموافق 31 مايو الجاري.



