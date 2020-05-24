عودة عمل البنوك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر في هذا الموعد

قرر كل من البنك المركزي المصري والبورصة المصري، اعتبار اليوم الأحد إجازة رسمية بالقطاع المصرفي و سوق المال، بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.
وقال البنك المركزي؛ إنه تقرر تعطيل عمل البنوك العاملة بالسوق المصرية و هيئة سوق المال اعتبارا من اليوم الأحد.
ومن المقرر ان يعود الجهاز المصرفي و البورصة المصرية يوم الأحد الموافق 31 مايو الجاري.
ومن المقرر ان يعود الجهاز المصرفي و البورصة المصرية يوم الأحد الموافق 31 مايو الجاري.
اقرأ أيضا:وبموجب قرار البنك المركزي المصري فقد يحصل الجهاز المصرفي علي اجازة اسبوعية كاملة خلال فترة العيد.
ويعزز الجهاز المصرفي من تغذية ماكينات الصراف الآلي بأوراق النقد لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترات العيد بالاضافة للتأكيد من اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.