مخالفات العيد.. طالب أزهري يجمع الأهالي لأداء الصلاة ويفر هاربا.. ضبط مطعمين وسيارات لنقل الركاب.. وصلاة على الأسطح في شمال سيناء





شهدت شوارع المحافظات بعض المخالفات لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحظر، وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك ولكن تمكنت القوات الأمنية من ضبط المخالفين لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.









أكد الشيخ طه وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية أن الشخص الذى ظهر فى الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعى ويظهر فيه شخص يرتدى ملابس أزهرية ويقوم بالهروب من الشرطة بعد قيامه بتجميع المواطنين لصلاة العيد بمدينة نبروه لا ينتمى لوزارة الأوقاف ولا يعمل فى أى من المساجد التابعة لها .



وأضاف وكيل الوزارة لصدى البلد أن الشرطة تمكنت من القبض عليه وتبين أنه يدعى محمود مجدى العشرى طالب بالصف الأول الثانوى الأزهرى حيث قام بتجميع عدد من أهالى المدينة بجوار الكوبرى العلوى بالمدينة ليقوم بصلاة العيد فلاحظته إحدى دوريات الشرطة ففر هاربا إلا أنه تم ضبطه من قبل الشرطة .



ومن ناحية أخرى أكد أحد الأهالى أن الشخص صاحب الواقعة غير متزن عقليا ويتعامل الناس معه دائما فى الشارع بالود نظرا لأنهم يعلمون أنه غير متزن .







وعلي جانب آخر ، ضبطت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا مطعمين وسيارات لنقل الركاب في أول أيام عيد الفطر المبارك خالفوا قرارات مجلس الوزراء. أبوقرقاصأولأيام









وشهدت شوارع مدينة مغاغة بالمنيا صباح أول أيام العيد التزاما تاما بتطبيق كافة الإجراءات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتنفيذ تلك الإجراءات والالتزام بها للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.









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ومن ناحية أخرى تواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، تنفيذ خطة المحافظة خلال عيد الفطر المبارك، حيث تتابع الوحدة المحلية التزام مواقف السيارات بتطبيق قرارات حظر التنقل وخلوها جميعا من السيارات.









كما تواصل مراكز محافظة المنيا تواصل حملات النظافة ورفع المخلفات في أول أيام عيد الفطر المبارك بالتزامن مع حملات الرش والتطهير، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات وتطبيق كافة الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









ووجه المحافظ مديرية التموين والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، بهدف التصدي للمخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.









وكلف المحافظ، مديرية التموين بوضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز أثناء عطلة العيد مع الإعلان عن مواعيد التشغيل للمخابز، وتكثيف الحملات التموينية على جميع الأنشطة للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين.









فيما التزم المواطنون في محافظة شمال سيناء ' أول أيام العيد منازلهم تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بإغلاق الساحات المساجد أمام المواطنين.



وحرصت الأسر على أداء صلاة عيد الفطر في المنازل وذلك بتجميع أعداد بسيطة أعلى أسطح المنازل او في غرف استقبال الضيوف.



وذكر حسين محمد رب الأسرة بفضل الصيام واستقبال أول أيام العيد التراجم بين الناس والمودة بينهم وانها مكافأة لهم بعد صيام شهر رمضان المبارك ' داعيا الله ان يتقبل صيامهم.



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وتلاحظ صعود الأطفال أعلى أسطح المنازل والسيدات في البلكونة ' في محاولة لاستنشاق الهواء ومشاهدة الأسر وهي تؤدي صلاة العيد والتكبير عقب صلاه العيد وإدخال الشعور بفرحة العيد.



وحرص أفراد الأسر على تبادل التهاني فيما بينهم والتجمع حول ترابيزة السفرة لتناول طعام الافطار 'حيث يفضل البعض تناول وجبة الفسيخ وآخرون وجبة أسماك طازجة.