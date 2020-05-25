522 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب فى البورصة الأسبوع الماضي

بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 18.9 مليون جنيه بعد

بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 18.9 مليون جنيه بعد

استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 25.9 %و سجل العرب 7.4 %و قد سجل الأجانب صافي بيع

بنحو 7373.9 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1476 مليون جنيه و ذلك على الأسهم

المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.