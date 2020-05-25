522 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب فى البورصة الأسبوع الماضي

سجل المستثمرون الأجانب فى البورصة المصرية صافي بيع بقيمة 522 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 18.9 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
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و بلغت تعاملات المصريين 66.7%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 25.9 %و سجل العرب 7.4 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 7373.9 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1476 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 20.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1023 مليون ورقة منفذة على 125 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2394 مليون ورقة منفذة على 145 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.